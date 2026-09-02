Акции 'Аэрофлота' упали после предупреждения Зеленского

Бумаги потеряли более 5%.

Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" упали более чем на 5% после предостережения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

1 сентября Зеленский в своем вечернем видеообращении предупредил авиакомпании, что российское небо "становится небезопасным", поскольку "дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться".

"Мы в Украине не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России безопасные моменты закончились", – заявил украинский президент.

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По данным Мосбиржи, около 20:40 по киевскому времени акции "Аэрофлот" упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля. По состоянию на 9:14 среды, 2 сентября, акции российской авиакомпании выросли до отметки в 31,29 рубля.

Влияние войны против Украины на акции компаний РФ - последние новости

Еще одна компания, акции которой страдают из-за войны, развязанной против Украины, - российский газовый гигант "Газпром". Так, в июне акции компании упали ниже 100 рублей (1,35 долл.) впервые с 2009 года.

Уже в июле акции "Газпрома" обновили минимумы за последние 17 лет. В ходе торгов ценные бумаги "Газпрома" опускались до отметки 90,21 рубля – самой низкой с 20 ноября 2008 года, теряя в момент почти 3%. Правда, в этот раз к падению привели действия Китая.

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