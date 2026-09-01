Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России, - Зеленский

Как отметил президент, в Украине не хотят гибели невинных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский, недавно уволивший своего советника по стратегическим вопросам, обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, выполняющим рейсы в российские города. Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения к украинцам.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил президент, Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой - ни для одного гражданского самолета.

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"Просто дроны в небе России будут настолько многочисленны, что на это нужно обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, в Украине не хотят гибели невинных людей.

По этой причине Зеленский предупреждает партнеров:

"В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц".

Как добавил глава государства, важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга и на другие ключевые российские направления.

По словам Зеленского, Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе.

"Гражданской авиации среди дронов не место", - отметил президент.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в августе было зафиксировано рекордное количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинские атаки привели к тому, что Россия переживает вторую волну дефицита топлива.

Недавно в РФ приезжал директор ЦРУ Джон Ретклифф. Украина даже приостанавливала возможные удары по Москве. Однако инициатор войны Владимир Путин отказался встречаться с директором ЦРУ, поскольку Ретклифф приехал в Москву с намерением призвать российское руководство как можно скорее договориться о завершении войны. Директор ЦРУ поделился соображениями, что военное и экономическое положение России ухудшается и Москве выгоднее заключить соглашение сейчас, чем ждать дальнейшего ослабления.

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