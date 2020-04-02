В Украине сократились продажи коммерческих авто: ТОП-5 популярных марок

Чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в марте, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 41% и составил 568 авто.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно статистике "Укравтопрома", чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих Renault получили украинскую прописку. Относительно марта прошлого года регистрации машин этой французской марки упали всего на 3%.

На втором месте Fiat - 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Третий результат сразу у двух марок - Peugeot и Mercedes-Benz, которым удалось реализовать и зарегистрировать 54 новых коммерческих автомобиля. При этом отставание от мартовского результата 2019 года для Peugeot составило чуть менее 16%, а для Mercedes - почти 39%.

Четвертое место с результатом 36 регистраций занял Ford, который также не избежал падения к прошлому году, которое составило для марки 54%.

Замыкает ТОП-5 мартовского рейтинга новых коммерческих автомобилей - Citroen. Этой марке удалось не только попасть в лидирующую пятерку месяца, но и увеличить мартовские регистрации на 74% - до 33 авто.

Отмечается, что всего в первом квартале 2020 году в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.