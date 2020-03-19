GM, Ford и Fiat закрывают все свои заводы в Северной Америке

Ford Motor закроет восемь заводов в США, Канаде и Мексике до 30 марта.

Большая детройтская тройка производителей — General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler — объявили о временном закрытии своих заводов на территории США и ряде других стран Северной Америки в связи с пандемией коронавируса COVID-19. На этот шаг компании пошли под давлением профсоюза UAW, который настаивал на том, чтобы автопроизводители обеспечили защиту для рабочих заводов.

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Ford Motor закроет восемь заводов в США, Канаде и Мексике до 30 марта. Как подчеркнула компания в своем заявлении, они продолжают «тесно сотрудничать с профсоюзами, особенно United Auto Workers, в поиске того, как защитить здоровье и обеспечить безопасность наших трудовых кадров, и в то же время мы ищем решения, способные обеспечить своевременную поставку автомобилей нашим заказчикам», пишет kommersant.

General Motors закрывает 11 североамериканских заводов, также пока до 30 марта. После 30 марта компания вновь оценит ситуацию и примет решение либо о возобновлении работы заводов, либо о продлении срока их закрытия. Fiat Chrysler также остановит шесть своих заводов в Северной Америке до конца марта. Закрытия коснутся в общей сложности 25 заводов и 150 тысяч рабочих, состоящих в профсоюзе.

Ранее 18 марта о закрытии американских заводов объявила Honda Motors. До этого приостановили производство в Европе Volkswagen, Renault, PSA, Daimler, Ford Motor, FCA, Lamborghini.