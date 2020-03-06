УЗ должна возобновить работу малодеятельных станций – Криклий

По словам министра, ограничения в работе таких станций приводят к негативным последствиям для малого и среднего бизнеса.

"Укрзализныця" должна предложить адекватное решение по возобновлению работы малодеятельных станций и снятию ограничений по планированию и выполнению перевозок грузов из этих станций в ближайшее время.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия.

Согласно сообщению пресс-службы, Криклий отметил, что в министерство поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых говорится об ограничении планирования перевозок грузов в/из "малодеятельных" станций. Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций.

"Оптимизация работы "Укрзализныци", в частности, признание станций малодеятельными, должна происходить на основании объективных расчетов. Если после закрытия станций расходы на их содержание продолжают оставаться высокими, а местный бизнес лишается возможности транспортировки грузов и говорит о введении дополнительной платы за обслуживание, есть вопросы к эффективности подобных решений и к их коррупционной окраске", - цитирует пресс-служба Криклия.

Также министр отметил, что вопрос о возобновлении работы малодеятельных станций будет рассмотрен вместе с менеджментом "Укрзализныци" 11 марта.

Как сообщалось, "Укрзализныця" приняла решение о возобновлении работы 53 малодеятельных станций, которые вернутся к устойчивому функционированию.

На сегодня около 300 железнодорожных станций входит в список малодеятельных.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.