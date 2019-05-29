"Укрзализныця" подготовила дорожную карту по созданию "Вокзальной компании"

По словам представителя железнодорожного перевозчика, реорганизацию планируется проводить в три этапа.

Акционерная компания "Укрзализныця" завершила подготовку дорожной карты по созданию филиала "Вокзальная компания", которая начнет работу уже до конца этого года.

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Об этом сообщил информационный портал "Укрзализныци" - "Магистраль" со ссылкой на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антона Саболевского.

"Сейчас подготовлена дорожная карта по созданию филиала "Вокзальная компания" "Укрзализныци", который откроется до конца 2019 года. Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций", - цитирует портал Саболевского.

По его словам, к главным целям относится и сокращение финансовых затрат.

"Приведу только одну цифру, что свидетельствует о необходимости изменений: отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" за 2018 год составил 405 миллионов гривень", - отметил он.

Саболевский сообщил, что реорганизацию предусмотрено проводить в три этапа.

"Сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания". Мы изменили ее структуру, чтобы полностью выделить соответствующее направление. Речь идет о вокзалах внеклассных. Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе - 106 вокзалов. Тогда уже наступит очередь объектов IV, V категорий, которых более 1,2 тысячи. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых у нас почти 2,3 тысячи. Они будут переданы на баланс предприятия. Соответственно в структуре филиала будут имущество и персонал", - отметил он.

Саболевский сообщил, что при разработке плана реорганизации использовалась немецкая модель управления вокзалами, которая предусматривает передачу всех вокзалов и остановочных пунктов на баланс одного филиала. При этом часть вокзалов сокращается и оптимизируется.

"В Германии часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами cтановятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы. Поэтому покупатели имеют определенные обязательства по поддержке технического состояния", - отметил он.

Также Саболевский уточнил, что далеко не на каждом вокзале после реформы будет собственный начальник.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса "Киев-Пассажирский" станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планировала до конца 2018 года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию в связи с убыточностью их содержания.