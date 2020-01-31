Кабмин утвердил перечень строительства и ремонта дорог на 2020 год

Также Кабмин утвердил изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы, согласно которой прогнозируемый объем финансирования данной программы составляет 322,15 миллиарда гривень.

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на текущий год с финансированием на общую сумму 31,53 миллиарда гривень.

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Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабмина от 29 января, опубликованном на правительственном сайте.

"Утвердить перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - сказано в документе.

Также Кабмин утвердил изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, согласно которой прогнозируемый объем финансирования данной программы составляет 322,15 миллиарда гривень, в том числе за счет средств государственного дорожного фонда - в размере 193,15 миллиарда гривень, из которых на погашение обязательств по кредитам предусмотрено 32,76 миллиарда гривень, за счет средств общего фонда госбюджета - 7,96 миллиарда гривень, за счет средств международных финансовых организаций - 20,26 миллиарда гривень, за счет средств инвесторов - 100,78 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.

"Укравтодор" планирует в 2020 году восстановить до 6,5 тысячи километров дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Также, в 2020 году "Укравтодор" планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 километра.