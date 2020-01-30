Под Киевом появятся новые развязки

«Укравтодор» объявил тендер на строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.

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Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к городу Киев» за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечается, что процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.

«Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" планирует в 2020 году восстановить до 6,5 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Также, в 2020 году «Укравтодор» планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.