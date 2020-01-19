"Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры в пять раз дороже обычных - СМИ

"Завод "Экватор" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край".

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 3 января по результатам тендеров заказал АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

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До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составляла 1,50 млн гривен.

Речь идет о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для "Укрзализныци".

В 2018 году "ЦОП" заказывал посреднику ЧП "СП Климатехника" кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн гривен. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас - два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.

Как сообщается, производитель "Завод "Экватор" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край", а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское ООО «НПО « А.Т.О.Р. » Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» пообещала приобрести 26 новых пассажирских вагонов в 2020 году.