Mercedes-Benz показала изображения своей секретной новинки

На Франкфуртском автосалоне дебютирует концептуальный лифтбек.

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизеры концепта, который будет представлен 10 сентября во Франкфурте. Речь идет об электромобиле из линейки EQ, а именно – о предвестнике серийного лифтбека EQS.

Читайте такжеMercedes показал серийный электрический минивэн (фото)

О лифтбеке EQS известно, что его построят на платформе MEA, рассчитанной на машины с электрической силовой установкой, пишет motor.ru.

По неофициальным данным, модель укомплектуют парой электромоторов (по одному на каждой оси), а их суммарная отдача достигнет 400 лошадиных сил. Запас хода электромобиля составит около 600 километров – по этому показателю новинка сможет составить конкуренцию Tesla Model S и грядущему Porsche Taycan.

Помимо таинственного шоу-кара Mercedes-Benz привезет во Франкфурт AMG-версию компактного кроссовера GLB. Новинка обзавелась форсированным двигателем, по-спортивному оформленным салоном и доработанной подвеской.

Однако динамика семиместного GLB не впечатляет: автомобиль с 306-сильным мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 5,2 секунды, в то время как хэтчбеку A 35 требуется на это всего 4,7 секунды.

В марте этого года стало известно, что вся линейка Mercedes-AMG в будущем будет электрифицирована за счет появления подключаемых гибридов. Уже с 2020 года «заряженные» модели начнут оснащать блоком EQ Power+, который повысит отдачу силовых установок и позволит проезжать на электротяге в среднем до 50 километров.