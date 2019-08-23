Porsche показала интерьер своего первого электрокара (фото)

В передней части салона электромобиля Porsche Taycan будет четыре больших дисплея. Премьера новинки состоится 4 сентября.

Компания Porsche опубликовала фотографии, полностью дающие представление об интерьере ее первого электрокара — Taycan.

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Публичная премьера новинки состоится 4 сентября — новинку покажут одновременно на трех мероприятиях в Китае, Германии и Канаде, пишет Autonews.

В передней части салона электромобиля будет четыре больших дисплея, в том числе полностью цифровая приборная панель, сенсорный монитор на центральном тоннеле, а также тачскрин для переднего пассажира.

Водитель получит возможность выбора из шесть режимов движения: Normal, Sport, Sport+, Individual и Range. Последний будет предназначен для перевода систем электрокара в режим максимальной экономии энергии ради увеличения пробега.

Электрокар Porsche Taycan станет первой серийной моделью в мире с полностью интегрированным в мультимедийную систему сервисом Apple Music, предоставляющим доступ к более чем 50 млн музыкальных композиций.

Porsche Taycan укомплектуют двумя электрическими моторами — по одному на передней и задней оси. Агрегаты, суммарная отдача которых составит 600 л. с., будут работать вместе с бортовой 800-вольтовой системой. Электрокар сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 сек., а ускорение с нуля до 200 км/ч займет менее 10 секунд. Запаса аккумуляторов хватит примерно 500 километров пути без подзарядки.