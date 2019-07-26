Украинцы с начала года купили иномарок на $1,7 миллиарда

Больше всего автомобилей было ввезено из Германии - на 334,3 миллиона долларов.

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года составил 1,691 миллиарда долларов.

Читайте такжеЕвропейцы значительно сократили покупку автомобилей

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 334,318 миллиона долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4,995 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.