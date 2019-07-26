цей матеріал доступний українською

Украинцы с начала года купили иномарок на $1,7 миллиарда

12:27, 26 июля 2019
Транспорт
141 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеЕвропейцы значительно сократили покупку автомобилей

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 334,318 миллиона долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4,995 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #импорт авто#легковые авто