Производство автомобилей в Украине снизилось на четверть

В июне на украинских заводах было произведено 559 единиц автотранспортной техники, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось на 24% - до 2949 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, за шесть месяцев этого года было собрано 2532 легковых автомобиля, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 21 единицу, что на 81% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-июне 2019 года увеличилось на 1 единицу по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 396 штук.

В июне на украинских заводах было произведено 559 единиц автотранспортной техники, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Легковое подразделение национального автопрома продемонстрировало в июне падение на 15% относительно своего результата годичной давности - до 504 единиц.

При этом вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар».

Автобусное производство в Украине в прошлом месяце сократилось на 29% - до 55 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 23% - до 6616 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).