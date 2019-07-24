В Сети появилось официальное изображение электрокроссовера Fisker (фото)

Электрокар получит "невероятно просторный" для своего класса салон с отделкой из переработанных материалов.

После ряда тизеров Хенрик Фискер опубликовал первое информативное изображение будущего электрокроссовера Fisker, который должен выйти на рынок во второй половине 2021 года по цене менее 40 тысяч долларов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Предприниматель отметил, что Fisker Electric SUV получит "невероятно просторный" для своего класса салон с отделкой из переработанных материалов.

Ранее Хенрик Фискер обещал, что емкость батареи базовой версии электрокроссовера составит не менее 80 кВт/ч, а запас хода - порядка 480 километров (300 миль). А вот полный привод на основе двух раздельных электродвигателей будет опциональным, так что за него придется заплатить больше, чем стартовые 40 тысяч долларов.

Напомним, что год назад был представлен электрический суперкар Fisker Emotion мощностью 780 л.с. (575 кВт), что позволяет ему разгоняться до 260 км/ч (160 миль/ч), набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет 140 кВт/ч, запас хода - 640 километров (400 миль). Серийное производство электромобилей Fisker EMotion стартует в США в 2019 году, продажи начнутся годом позже по стартовой цене от 130 тысяч долларов.