Минрегион хочет организовать уличное движение в Украине, как в Европе

Министерство намерено ввести классификацию улиц по функциональному назначению.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено ввести классификацию улиц по функциональному назначению для правильной и эффективной организации работы транспорта, а также безопасных и благоприятных условий для пешеходов.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма вносится в проект новых изменений в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", которые разрабатывает госпредприятие "ГосдорНИИ".

"Продолжаем внедрять зарубежную практику организации безопасного и комфортного пространства для людей. Идея, которая была предложена, и мы сейчас ее учитываем в проекте новых изменений в ГСН - введение классификации улиц по их функциональному назначению. Сегодня в действующих строительных нормах в Украине действует лишь классификация улиц и дорог в зависимости от группы населенных пунктов: общегородские, районные, жилые и тому подобное. Мы хотим внедрить классификацию еще и по функциям, то есть, для кого предназначаются эти дороги: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения всех", - написал замминистра.

Парцхаладзе отметил, что сейчас крупные украинские города буквально поглощены транспортными проблемами - постоянные пробки, нехватка паркомест, загазованность и сбои в работе общественного транспорта.

«Это надо менять. И внедрение данной классификации, в том числе, может частично решить эти вопросы путем правильной организации движения в городах», - написал он.

Парцхаладзе подчеркнул, что сегодня по такому принципу организованы улице во многих городах Европы.

«Именно поэтому они являются комфортными и удобными для проживания и передвижения людей. И пешеходы, и велосипедисты, и водители чувствуют себя равными участниками дорожного движения. Их права не ограничиваются, а наоборот - для их безопасного и комфортного передвижения созданы все необходимые условия. И мы также будем внедрять этот положительный опыт и вообще менять подход к организации как пешеходной, так и транспортной инфраструктуры в городах", - отметил он.

Поэтому, по словам Парцхаладзе, в новом проекте изменений в ГСН уже предложено ввести следующие категории улиц (дорог): пешеходная дорожка - с движением исключительно пешеходов и возможно смежное движение велосипедистов. Основное назначение - безопасное движение пешеходов.

Велосипедная дорожка - с движением только велосипедистов. Также допускается эпизодическое движение пешеходов при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки. Основное назначение - отдельное движение только велосипедного транспорта.

Магистральная улица общегородского значения - регулируемое движение с широкими тротуарами, регулируемыми наземными пешеходными переходами, обязательными велодорожками/ велополосами. На этих улицах осуществляется движение общественного транспорта и допускаются стоянки вне основной проезжей части или в специально отведенных для этого местах. Основное назначение - транспортное сообщение между жилыми, промышленно-складскими районами, общегородским и районными общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автодорогами.

«Этот список сейчас дорабатывается. Кроме этого, в соответствии с категориями улиц по функциональному назначению будут устанавливаться требования и рекомендации к ширине каждой из этих функциональных зон», - отметил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.