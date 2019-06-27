В Украине на кровлях общественных зданий появятся парковки

С 1 июля будет разрешено проектировать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий. Исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами.

В Украине c 1 июля будет разрешено проектировать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий, таких как торговые и торгово-развлекательные центры, административные и другие сооружения.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) относительно проектирования автостоянок и гаражей.

По словам чиновника, исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами.

"Сегодня во многих странах Европы и мира достаточно распространенным является размещение парковок на кровлях торговых центров и других современных общественных зданий. Например, такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые кровли общественных зданий. Это такие кровли, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. Мы тоже решили заимствовать такой иностранный опыт и в новых изменениях ГСН предусмотрели возможность проектирования вышеупомянутых стоянок. Норма начнет действовать с 1 июля", - написал замминистра.

Парцхаладзе отметил, что для возможности безопасного расположения такой парковки нужно обязательно соблюдать соответствующие технические требования.

«Поэтому автостоянки должны устраиваться в соответствии с требованиями ГСН "Планировка и застройка территорий" по соблюдению противопожарных расстояний от них до прилегающей застройки, требований правил устройства электроустановок (ПУЭ) от бровки земляного полотна до опор линий электропередач, телефонных линий, антенн мобильной и радиотрансляционного связи и тому подобное. Кроме того, такие автостоянки должны иметь обязательные эвакуационные выходы. А размещать любые временные укрытия для автомобилей запрещается», - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.