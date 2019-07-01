НАБУ завершило расследование о хищении 40 миллионов "Укрзализныце"

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения 39,8 миллиона гривень убытков филиалу "Укрзализныци" - "Центру обеспечения производства" при заимствовании дизельного топлива у компании "Вог Аэро Джет".

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, подозреваемым - начальнику и заместителю начальника филиала - и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

По данным пресс-службы, в декабре 2015 года и марте 2016 года "Центр обеспечения производства" получил от "Вог Аэро Джет" 30 тысяч тонн дизельного топлива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 года соответственно или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 миллиона гривень за каждый день просрочки.

"Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что топливо заимствовала филиалу та же компания, которая выиграла конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.

"Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 года по этому эпизоду направлен в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.

"В мае 2019 года экс-чиновникам "Укрзализныци" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам "Укрзализныци" и представителям "Вог Аэро Джет", которая весной 2018 года изменила название на "Воленс Трейд", о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего "Укрзализныце" нанесен ущерб в особо крупных размерах.