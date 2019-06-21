В Украине разрешили увеличивать расстояние между новыми станциями метро

В Минрегионе отметили, что это позволит более эффективно проектировать расположение новых станций - чтобы они размещались на перекрестке других транспортных потоков, в том числе транспортно-пересадочных узлов, где это будет наиболее оптимально.

В Украине c 1 сентября будет разрешено увеличивать расстояние между новыми станциями метро до 3 км.

Читайте такжеВ новых украинских станциях метро появятся туалеты для пассажиров

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) "Метрополитены. Основные положения".

"Города-миллионники в Украине, такие как Киев, Харьков, Днепр, сегодня очень стремительно развиваются. Поэтому в этих городах надо оптимизировать транспортное движение, в частности, гармонично и системно развивать движение общественного транспорта. Сейчас мы утвердили обновленные строительные нормы относительно метрополитенов. И одна из норм была пересмотрена, это касается расстояния между станциями метро. Мы позволили его увеличивать до 3 км", - написал замминистра.

Он отметил, что это позволит более эффективно проектировать расположение новых станций - чтобы они размещались на перекрестке других транспортных потоков, в том числе транспортно-пересадочных узлов, где это будет наиболее оптимально.

Парцхаладзе подчеркнул, что это ни в коем случае не означает, что теперь все новые станции метро будут располагаться только в 3 км, так как это максимальная величина, а минимальное расстояние между станциями сохраняется на уровне 900 м.

"Сегодня в Киеве, например, есть станции, расстояние между которыми составляет около километра, даже меньше. Например, "Дворец Спорта" и "Золотые Ворота", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Мы сохранили эту норму, и на таком расстоянии новые станции тоже можно будет делать. Однако если, например, дальше чем 1-2 км будет расположен важный транспортно-пересадочный узел или будет необходимость минимизировать транспортные потоки за счет строительства новой станции метро, то, конечно, целесообразнее и эффективнее делать это на большем расстоянии. И мы это позволяем", - пояснил он.

Парцхаладзе отметил, что линии метрополитена, в том числе отдельные станции, должны проектироваться только на основе действующих генеральных планов и детальных планов территории, обязательно учитывая генеральные комплексные транспортные схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру.

«Направление линий метро, места расположения станций и пересадочных узлов между ними определяются на стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и учитывают перспективную пропускную способность линий метро», - отметил он.

Также замминистра сообщил, что если расстояние составляет более 2 км, то необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность.

«В случае невозможности организации аварийного выхода наружу необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями. Расстояние между станциями считается от платформы до платформы, - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.