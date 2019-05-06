Mercedes начал производство первого электрического кроссовера (фото, видео)

На предприятии в Гамбурге началось производство Mercedes-Benz EQC, цены на который стартуют с отметки 71,3 тысячи евро.

Компания Mercedes-Benz начала серийное производство первого в своей истории электрического кроссовера EQC. Модель встала на конвейер предприятия в немецком Бремене.

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Mercedes-Benz EQC был представлен осенью 2018 года на Парижском автосалоне, пишет Autonews.

Кроссовер оснастили двумя электрическими агрегатами (по одному на каждой оси), развивающими в сумме 408 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 сек., а его максимальная скорость составляет 180 км в час.

Двигатели питаются от комплекта литийионных аккумуляторов на 80 кВт·ч, обеспечивающих запас хода в 445–471 км (по европейскому циклу NEDC). Пополнить запас батарей можно за 11 часов от настенного устройства Wallbox. При использовании системы быстрой зарядки время сократится до 40 минут.

Mercedes-Benz EQC уже доступен для заказа по цене от 71 281 евро. Для сравнения: базовый электрический кроссовер Audi e-tron обойдется минимум в 79 900 евро, Jaguar I-Pace — в 78 240 евро, а цены на Tesla Model X стартуют с отметки 84 930 евро.

В дальнейшем Mercedes-Benz расширит линейку электромобилей EQ, которые будут выпускаться в Китае, США, Франции и еще на нескольких предприятиях в Германии.