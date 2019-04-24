Daimler выпустит компактный электрокроссовер Mercedes EQB (видео)

Электрокар получит батарею емкостью не менее 60 кВт-ч и запас хода на уровне 500 километров.

На прошедшем Шанхайском автошоу немецкий автопроизводитель Daimler представил компактный кроссовер Mercedes GLB, который займет нишу между моделями GLA и GLC.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"А через несколько дней после анонса представители компании заявили, что уже в 2021 году выйдет полностью электрическая версия данной модели, которая получит характерное для фирменной линейки электромобилей обозначание Mercedes EQB", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серийная версия кроссовера Mercedes GLB будет представлена летом текущего года. Сравнительно компактная модель с габаритами 4634/1890/1900 мм оснащается семью местами для пассажиров, что стало возможным, в том числе благодаря колесной базе 2829 мм. Сегмент кроссоверов является традиционно важным для Daimler, в 2018 году компания продала 820 тысяч моделей данного типа.

Интересно, что автожурналисты издания Autoblog уже застали реальные тесты будущего электрокроссовера Mercedes EQB в камуфляже. По слухам, модель получит батарею емкостью не менее 60 кВт-ч и запас хода на уровне 500 километров по измерительному циклу WLTP.