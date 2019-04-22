Европейский бизнес поддержал остановку роста тарифов на перевозки по УЗ

"Укрзалізниця" согласилась ограничиться одним повышением (на 14,2%) и не поднимать тарифы на грузоперевозки в течение года.

Европейская бизнес ассоциация поддерживает подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах регулирования тарифов на железнодорожные грузоперевозки, который станет отправной точкой в реформировании рынка грузовых перевозок.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала координатор логистического комитета Европейской бизнес ассоциации Ярина Скороход, которая пояснила, что вопрос подписания Меморандума встал после того, как было объявление повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 14,2% и актуализировался вопрос о автоматической индексации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бизнес пошел навстречу железнодорожному монополисту "Укрзалізниці" и согласился на одноразовое повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года. При этом, согласно договорённостям бизнеса с УЗ, монополист должен ограничиться данным повышением (на 14,2%) и не поднимать тарифы в течение года.

"Поэтому пришло понимание того, что нужно комплексно подойти к вопросу реформирования УЗ сейчас, до того, как появится независимый орган, который будет формировать тарифную политику на УЗ – Национальная комиссия регулирования вопросов транспорта, нужно действительно сделать определенное реформирования тарифной политики", – сказала представитель Ассоциации.

Как сообщалось ранее, УЗ поднимает тарифы ежегодно, что согласно данным экспертов негативно отражается на экономике Украины, экспортном потенциале страны и имеет обратный ожидаемому для УЗ эффект.

Так, по словам, народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимира Гусака, за прошлый раз год, в результате тарифной политики "Укрзализныци" объемы автогрузовых перевозок выросли на 15%. То есть, из-за дороговизны перевозок по УЗ грузоотправители предпочитают автоперевозки.

По словам Скороход, Меморандум станет отправной точкой, по согласованию предложений ЕБА и предложений УЗ, который будет нацелен не только на реформирование рынка с видением грузоотправителей, но и железнодорожников.

Также Скороход сообщила, что Европейская бизнес ассоциация направила основные тезисы об открытии информации о расходах, а именно, каким образом будут распределяться средства, полученные УЗ от повышения тарифа.

"Там было много закрепленных пассажей о текущих контрактах УЗ, а именно закупок подвижного состава по тем контрактам, которые уже заключены с машиностроительными предприятиями. И плюс, вопрос выработки тарифной политики на время, пока не будет работать Национально комиссия регулирования вопросов транспорта", – добавила представитель ЕБА.