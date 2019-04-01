"Эталон" завершает сертификацию автобуса, который пойдет на экспорт в ЕС

Компания уже подписала дилерское соглашение о поставке автобусов в Польшу.

В ближайшие месяцы корпорация "Эталон" ожидает завершения сертификации междугородного автобуса А084 Tulip, который производитель планирует представить на рынке стран ЕС.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на президента корпорации Владимира Бутко.

"Мы сделали междугородный автобус, соответствующий стандарту Евро-6. Мы уже год его сертифицируем в Испании. Мы прошли практически все испытания, но пока не получили сертификат. Примерно в апреле мы должны получить сертификат на автобус, и тогда уже мы сможем отправлять тестовые единицы в те страны, где предварительно заинтересованы в их покупке. После удачных тестовых испытаний можно будет говорить о подписании контрактов", - отметил Бутко.

У корпорации уже есть предварительная договоренность о реализации данных автобусов в Польше.

"У есть нас планы по продаже этих автобусов в страны Восточной Европы - Болгарию, Словакию, Чехию, Польшу, Румынию, страны Балтии. Сегодня у нас подписан дилерский договор с польской компанией", - рассказал Бутко, однако пока не стал раскрывать детали соглашения, уточнив лишь, что речь пока идет о 50 автобусах в течение года с момента начала поставки.

Автобус А084 Tulip построен на шасси DAF LF и оснащен 4,5-литровым турбодизелем PACCAR PX-5 мощностью 213 л. с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач ZF, имеет рессорно-пневматическую подвеску с регулировкой высоты. Машина имеет длину 10 м и рассчитана на 37 сидячих мест.

Напомним, на входящем в состав корпорации "Эталон" Черниговском автозаводе готовятся к запуску производства трамваев.