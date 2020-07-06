СБУ пресекла махинации с мобильным трафиком из ОРДЛО

Злоумышленники выдавали международный трафик с территории ОРДЛО за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. В частности, злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «Лугаком» с территории ОРДЛО и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

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Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Бердянске киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу «ботофермы», которая контролировалась из России, мощностью более чем 500 "ботов".

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