СБУ пресекла махинации с мобильным трафиком из ОРДЛО
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили деятельность злоумышленников, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно сообщению, организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. В частности, злоумышленники выдавали международный трафик операторов «Феникс» и «Лугаком» с территории ОРДЛО и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.
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Во время обысков правоохранители обнаружили технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 2 июля в Бердянске киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу «ботофермы», которая контролировалась из России, мощностью более чем 500 "ботов".
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