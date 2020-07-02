В СБУ заявили о блокировке российской "ботофермы" в Бердянске

Информационные "вбросы" от "ботофермы" были направлены на создание паники во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заявили о блокировании в Бердянске работу "ботофермы", которая контролировалась из России, мощностью более чем 500 "ботов".

Как сообщается на сайте СБУ, работу "ботофермы" организовал местный житель.

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"Ботоферма" входила в разветвленную межрегиональную сеть российских пропагандистов и была обеспечена всем необходимым. Мощности "ботофермы" позволяли генерировать фейковые материалы от имени более 500 "ботов". Информационные "вбросы" от нее были направлены на создание паники во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти", - говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютеры со специальным программным обеспечением, оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которым руководили из РФ.

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