По замыслу дизайнеров, дополнительная камера должна работать в связке с основной.

Китайский бренд Oppo нашел потенциально интересный способ выделить свои смартфоны на фоне конкурентов. Компания запатентовала дизайн смартфона с дополнительным глазком камеры – на боковой грани корпуса.

Как сообщает Letsgodigital, поданный компанией патент называется "Электронное устройство и метод управления направлением захвата изображения для него".

По замыслу дизайнеров, дополнительная камера должна работать в связке с основной и помогать при съемке движущихся объектов. При этом, о полноценном модуле камеры речь тут не идет. Боковой объектив будет скрывать систему зеркал, ведущих к основной камере. А значит, реализовать решение на практике можно без особых затрат.

О планах Oppo по практической реализации патента ничего не известно, подобные телефоны компанией не анонсировались.

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Напомним, 14 сентября Apple в ходе онлайн-трансляции представила линейку смартфонов iPhone, смарт-часы Apple Watch Series 7 и обновленные планшеты iPad.

В частности, были представлены iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Автор: Дмитрий Захаров