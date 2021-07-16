Хiaomi в минувшем квартале удалось опередить Apple по объему продаж.

На мировом рынке смартфонов во втором квартале 2021 года произошла смена лидеров.

Это следует из отчета Canalys.

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Согласно результатам исследования, Xiaomi в минувшем квартале удалось опередить Apple по объему продаж и выйти на второе место.

Первое место в рейтинге занимает Samsung.

Лидеры на рынке смартфонов:

Samsung - 19% рынка;

Xiaomi - 17% рынка;

Apple – 14% рынка;

Oppo и Vivo – по 10% рынка

Apple в Украине: что необходимо знать

Apple – американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологических компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

30 июня 2021 года американская технологическая компания Apple открыла офис в Украине, что позволит ей напрямую ввозить технику в страну.

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Автор: Елена Коваленко