Общая сумма сделки составила 2,1 миллиарда долларов.

Регулятор ЕС одобрил сделку Google и Fitbit, в результате которой первая получит контроль над второй, спустя год с небольшим после официального объявления.

Читайте такжеСША обвинили Google в монопольном сговоре с FacebookОб этом сообщает портал ITC.ua.

"Google договорилась о покупке производителя носимой электроники Fitbit еще в ноябре 2019 года, но не могла закрыть ее без одобрения регуляторов. В августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам. И вот сейчас после четырёхмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку", - говорится в сообщении.

Чтобы получить расположение и развеять опасения регулятора ЕС, компании Google ранее пришлось взять на себя ряд дополнительных обязательств. Среди прочих уступок, Google согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы.

"Кроме того, Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit, а также предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисам Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps. Также Google должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления "при необходимости", - подчеркивает издание.

Сделка между Google и Fitbit заинтересовала и австралийского регулятора - в конце прошлого месяца Австралийская комиссия по защите конкуренции и потребителей (ACCC) озвучила свои предложения, который в целом повторяют требования Еврокомиссии. В настоящее время ACCC ждет ответа Google.

В ноябре главный финансовый директор материнского холдинга Google (Alphabet) Рут Порат заявила, что сделку планируют закрыть до конца 2020 года.

Объявляя о сделке в официальном блоге, вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох отметил, что приобретение Fitbit - это в первую очередь "возможность еще больше инвестировать в WearOS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google".

Еще тогда отмечали, что это можно расценивать как первое официальное подтверждение планов Google по выпуску умных часов под брендом Pixel, слухи о которых давно и безустанно циркулируют в сети. Остается вспомнить, что в 2019 году поисковый гигант приобрел у американской компании Fossil Group некую революционную технологию умных часов. В рамках этой сделки стоимостью 40 миллионов долларов к Google также присоединилась часть сотрудников Fossil.

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Автор: УНИАН