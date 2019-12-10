Apple может выпустить семь новых iPhone в 2020 году - СМИ

По данным источников, Apple представит в начале 2020 года iPhone SE 2, а осенью — сразу шесть версий iPhone 12.

Количество ожидаемых моделей смартфонов, которые представит Apple в 2020 году неукротимо растёт.

Сначала аналитики говорили об обновлении трёх моделей iPhone осенью, потом добавили iPhone SE 2 весной, потом оказалось, что осенью планируется запуск четырёх моделей.

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Как говорится теперь в аналитической заметке для инвесторов исследовательской компании Rosenblatt Securities, Apple представит в начале 2020 года iPhone SE 2, а осенью — сразу шесть версий iPhone 12. Итого — семь новеньких iPhone за 2020 год, пишет ixbt.com.

Дебют iPhone SE 2 должен состояться в марте. Аналитики предсказывают, что смартфон получит 5,1-дюймовый экран LCD, одинарную основную камеру, платформу A13, сканер отпечатков пальцев Touch ID и поддержку сотовых сетей четвёртого поколения 4G. При этом аналитик Чжан Дзюн сомневается, что модель окажется столь же привлекательна для покупателей, как и iPhone 11.

Что касается модельного ряда iPhone 12, то здесь прогнозируются такие вариации:

iPhone 12 4G с 6,1-дюймовым LCD и двойной основной камерой

iPhone 12 Pro 4G с 5,4-дюймовым OLED и двойной основной камерой

iPhone 12 Pro 5G с 5,4-дюймовым OLED и двойной основной камерой

iPhone 12 Pro Plus 4G с 6,1-дюймовым OLED и тройной основной камерой с датчиком ToF и функцией 3D-сканированием окружения

iPhone 12 Pro Plus 5G с 6,1-дюймовым OLED и тройной основной камерой с датчиком ToF и функцией 3D-сканированием окружения

iPhone 12 Pro Max 5G с 6,7-дюймовым OLED и тройной основной камерой с датчиком ToF и функцией 3D-сканированием окружения.