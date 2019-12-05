Стали известны характеристики и цены новых iPhone 2020 года

Ожидаются iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Пару дней назад в сети появилась информация, что осенью 2020 года нас ожидает не три, а сразу четыре новых модели iPhone. Теперь тематический ресурс AppleHub опубликовал подробное описание пяти новинок Apple, запланированных к выпуску на будущий год.

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В марте ожидается недорогой iPhone SE 2 по цене 399 долларов. Он оснащается 4,7-дюймовым экраном LCD, однокристальной платформой A13, одинарной основной камерой на 12 Мп, фронтальной одинарной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев Touch ID, 3 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 2000 мА·ч. Поддерживаются сотовые сети 4G LTE, есть защита от воды на уровне IP68 и беспроводная зарядка, передает ixbt.com.

В сентябре Apple представит iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Самый компактный и простой из осенней линейки iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран OLED, однокристальную платформу A14, двойную основную камеру на 16 Мп, фронтальную одинарную камеру на 12 Мп, систему распознавания лиц Face ID, 4 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 1800-2000 мА·ч. Поддерживаются сотовые сети 5G (ниже 6 ГГц). Цена составит 699-799 долларов.

iPhone 12 Plus отличается экраном OLED диагональю 6,1 дюйма, аккумулятором ёмкостью 3100 мА·ч и ценой 799-899 долларов.

iPhone 12 Pro также оснащается экраном OLED диагональю 6,1 дюйма, но с поддержкой частоты обновления 120 Гц, тройной камерой на 16 Мп с датчиком ToF, 6 ГБ оперативной памяти, 5G с частотами mmWave, 1 ТБ флэш-памяти. Кроме того, смартфон перейдёт на порт USB Type-C, а в дополнение к Face ID появится ещё и интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев Touch ID. Цена составит 999-1099 долларов.

iPhone 12 Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro будет более крупным — диагональ экрана составит 6,7 дюйма. Также увеличится ёмкость аккумулятора до 4000 мА·ч. Цена ожидается 1099-1199 долларов.