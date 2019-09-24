Xiaomi представила флагманский смартфон с поддержкой 5G (фото)

Внешне новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G выглядит как оригинальная модель Xiaomi Mi 9, вышедшая в начале года, а все изменения сосредоточены внутри корпуса.

Компания Xiaomi на пресс-конференции в Шанхае представила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Внешне новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G выглядит как оригинальная модель Xiaomi Mi 9, вышедшая в начале года, а все изменения сосредоточены внутри корпуса.

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Самое главное отличие — в однокристальной платформе. Вместо Snapdragon 855 здесь используется Snapdragon 855+. Также в Xiaomi Mi 9 Pro 5G применяется улучшенная система жидкостного охлаждения с тепловой трубкой для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени. В AnTuTu результат Xiaomi Mi 9 Pro 5G составляет 480830 баллов, пишет itc.ua.

Изменились конфигурации и объемы памяти. Если базовый Xiaomi Mi 9 в Китае имеет «всего» 6 ГБ ОЗУ и 128ГБ флэш-памяти, то у Mi 9 Pro 5G минимум 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Такая версия оценена в $520. Есть у Mi 9 Pro 5G еще три конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены в том же порядке составляют $534, $577 и $605. То есть, прибавка к цене по сравнению с Xiaomi Mi 9 весьма скромная.

Как и ожидалось, емкость аккумулятора увеличена с 3300 до 4000 мА·ч, есть поддержка тройной быстрой зарядки. Пиковая мощность проводной заявлена равной 40 Вт (соответствующее ЗУ входит в комплект) — на полную зарядку аккумулятора смартфона будет уходить 48 минут. За счет применения беспроводной зарядки мощностью 30 Вт по воздуху аппарат будет заряжаться ненамного медленнее — 2000 мА·ч за 25 минут. Также есть беспроводная обратная зарядка других мобильных устройств мощностью 10 Вт — ее удобно использовать для зарядки, к примеру, беспроводных наушников или iPhone, как показали на презентации.

Еще одно отличие Mi 9 Pro 5G отражено прямо в названии — модем 5G для работы в сетях пятого поколения, а в корпусе новинки находится целых семь антенн для стабильной связи.

Также на презентации отметили новый вибромотор, являющийся, по словам производителя, самым мощным среди всех Android-смартфонов (в первую очередь это должны оценить поклонники мобильных игр), качественные динамики и модуль NFC, который помимо стандартной оплаты проезда и расчетов в магазинах можно будет использовать в качестве ключа для автомобиля.

На презентации Xiaomi также представила новые беспроводные зарядные станции и портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч мощностью 50 Вт.

В остальном отличий от обычного Mi 9 нет. Mi 9 Pro 5G сохранил экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру (Super AMOLED производства Samsung, 6,39 дюйма, Full HD+, максимальная яркость 600 кд/м2), дактилоскопический датчик встроен под экран. Технически по части камер тоже никаких изменений нет: тройная основная с модулями разрешением 48 (широкоугольный объектив с углом обзора 79° и диафрагмой F/1,75), 16 (сверхширокоугольный с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 117°) и 12 Мп («телевик» с диафрагмой F/2,2) + фронтальная на 20 Мп (F/2.0, 0,9 мкм).

Но Xiaomi обещает, что Mi 9 Pro 5G будет снимать лучше благодаря программным доработкам.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G работает под управлением новейшей оболочки MIUI 11 на базе ОС Android 9 Pie. Габариты Mi 9 Pro 5G составляют 157,21х74,64х8,54 при массе 196 г. Для сравнения, у Mi 9 157,5х74,7 х7,6 мм и 173 г.

Помощневший флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G предлагается в двух цветах: Dream White и Titanium Black. Оформить предзаказ на Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае можно уже сегодня, а реальные продажи стартуют 27 сентября.