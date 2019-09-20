Xiaomi показала безрамочный смартфон с экраном-водопадом

Эффективная площадь дисплея, вероятно, будет больше 100%.

Компания Xiaomi опубликовала первое официальное компьютерное изображение нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который должен быть представлен на следующей неделе.

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Рендер подтверждает, что смартфон будет оснащен экраном-водопадом. В этом плане новинка будет похожа на Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro.

Как пишет ixbt.com, видно, что экран загибается значительно сильнее. А новый тизер, который опубликовала компания демонстрирует, что корпуса смартфона почти не видно, если поставить его торцом на полку с книгами. Это указывает на то, что дисплей смартфона будет изгибаться не на 88 °, как у конкурентов, а на значительно больший угол.

Кроме того, в Weibo представители компании задают следующий вопрос: «Действительно ли 100-процентная эффективная площадь дисплея - это верхний предел?». Это явно намекает на то, что экран Xiaomi Mi Mix Alpha, если его развернуть на плоскость, будет занимать более 100% площади лицевой панели смартфона.

Согласно еще одной безумной теории, Xiaomi Mi Mix Alpha может быть оснащен сгибающимся экраном, однако в это практически не верится.

Дисплей телефона будет иметь частоту обновления 90 Гц.

Что касается камеры, то главный модуль будет оснащен датчиком изображения Samsung разрешением 108 Мп. Фронтальная камера будет размещена в выдвижном модуле, что позволило отказаться от форм-фактора слайдера, который был применен в Mi Mix 3.

Также в оснащение войдут однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus, модем 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти.

Презентация Xiaomi Mi Mix Alpha ожидается 24 сентября этого года вместе с Mi 9 Pro и MIUI 11.