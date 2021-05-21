По словам гендиректора компании Смелянского, данное улучшение сервиса не отразится на кошельке клиентов почты.

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» запустил возможность отслеживания отправлений с глобальной торговой площадки AliExpress стоимостью до 2 долл. на сайте «Укрпошты» и в личном кабинете на сайте AliExpress.

Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

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«Уходит целая эпоха – эпоха бестрекинговых (когда не знаешь, где твоя посылка) отправлений из Китая от AliExpress. Доставка товаров, стоимостью до 2 долларов, которые ранее шли дешевым тарифом без отслеживания, теперь, по тарифу Cainio Super Economy, можно будет отследить и на сайте «Укрпошты», и в личном кабинете AliExpress», - написал он.

По словам Смелянского, данное улучшение сервиса не отразится на кошельках клиентов почты.

«Все остается, как и сейчас, только теперь все товары до 2 долларов, независимо от цены и формата доставки, можно будет отследить и четко знать, когда ожидать приятное событие получения посылки. Более дорогие трекинговые отправления остаются, как и были, при этом мы стараемся максимально ускорить их доставку», - добавил гендиректор.

Таможенные декларации

«Укрпошта» с 1 февраля 2021 года перешла на онлайн-оформление таможенных деклараций клиентов на международные отправления.

Справка УНИАН. «Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – более 11 тыс. отделений.

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Автор: Павел Степанец