Amazon поддержал программу стартапов Госкосмагентства

Участники программы смогут получить кредит от 1000 долларов на команду.

Онлайн-программа Yangel Big Bang Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) получила поддержку от AWS Activate - платформы для развития стартапов Amazon.

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Об этом сообщает пресс-служба ГКАУ.

"Activate сочетает в себе большие преимущества для развития бизнеса, включая доступ к современным технологиям, техническую поддержку и возможность подать заявку и получить кредит на сумму от 1000 долларов на команду", - сказано в сообщении.

В Госкосмагентстве добавили, что с помощью кредита можно получить интегрированный набор сервисов, в котором есть все необходимое для полноценной разработки своей программы: доступ к центрам обработки данных, возможность выбора платформы для облачных вычислений, машинное обучение с высокопроизводительной вычислительной инфраструктурой и поддержка экспертов на всех этапах стартапа.

В Amazon отмечают, что готовы привлекать к украинским проектам своих архитекторов для обсуждения и участия в будущих мероприятиях.

"Такая мощная поддержка позволит Yangel Big Bang иметь современную платформу для развития своих идей. Это предоставит новые возможности для наших проектов выйти за рамки имеющихся в Украине технологий и мыслить масштабно. Я убеждена, что пришло время действовать и реализовывать наш потенциал, и Amazon полностью нас в этом поддерживает", - цитирует руководителя программы Марию Яроцкую пресс-служба ГКАУ.

Как добавили в агентстве, на данном этапе AWS Activate активно развивает свои наземные станции - AWS Ground Station. Это полностью управляемая услуга, которая позволяет контролировать спутниковую связь, обрабатывать данные и масштабировать свои операции без необходимости иметь собственную наземную станцию.

Как сообщал УНИАН, несколько недель назад Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) открыло онлайн-программу стартапов Yangel Big Bang, которая будет готовить проекты для участия в Yangel Accelerator, запустить который планируют осенью. Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами. Проект, который предлагает команда, должен относиться к одной из следующих тем: спутники, запуски и полеты, новые горизонты и космос на Земле.

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