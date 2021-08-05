Речь идет о трудовой деятельности до 01 января 2004 года — когда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В случае утери документов о заработной плате и невозможности их восстановить, украинцы могут уходить на пенсию устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей.

Об этом говорится в "Порядке определения заработной платы (дохода) для назначения пенсии в случае потери документов о ее начислении и выплате", утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 919.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, кому локдаун засчитают в страховой стаж Это касается периодов трудовой деятельности до 01 января 2004 года — когда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV (с изменениями). В каких случаях можно обойтись без утерянной справки о доходах: если утрачены первичные документы о начислении и выплате предприятиями, учреждениями, организациями заработной платы (дохода) в связи со стихийным бедствием, авариями, катастрофами или по другим независящим от лица, которое обращается за назначением пенсии, обстоятельств;

если страховой стаж лица, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, то есть когда законодательством предусмотрена обязательность предоставления справки о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года;

для подтверждения заработной платы (дохода), полученного только по основному месту работы;

для назначения пенсии, а не для ее перерасчета.

Что делать, если предприятия больше нет:

В случае если предприятие, учреждение, организация ликвидированы, а документы в орган высшего уровня или архивным учреждениям не переданы зарплата определяется исходя из минимальной тарифной ставки (должностного оклада) по соответствующей или аналогичной профессии (должности), предусмотренной соответствующим отраслевым соглашением, за календарный год, предшествующий году, с которого назначена пенсия.

При этом коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица определяется исходя из размера средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики Украины, за месяц, за который рассчитывается заработная плата, календарного года, предшествующего году, с которого назначена (пересчитана) пенсия.

Как будут определять зарплату без справки:

Заработная плата (доход) для назначения пенсии за период страхового стажа застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа, начиная с 1 января 1998 года определяется по данным Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

То есть, если человек с 01 января 1998 года работал официально, платил налоги со своих доходов в бюджет государства, работодатель подавал персонифицированные отчеты в ПФУ, то тогда он сможет получить информацию о своей заработной плате.

Госбюджет-2021 и пенсии:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май

С 1 июля доплату получили пенсионеры с инвалидностью, чей общий размер пенсии с учетом повышений, компенсаций и тому подобное, не достигает 2,2 тыс. грн. Сумма надбавки будет равняться сумме, которой не хватает до указанного размера.

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет было перенесено на 1 октября.

Автор: Елена Коваленко