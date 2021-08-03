Досрочная пенсия начисляется пожизненно.

В Украине определенная категория женщин могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.

Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.

Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:

женщины, которые родили пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.

Какие производства считаются вредными:

К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:

горных работ;

добычи газа;

рудной промышленности;

химической промышленности;

металлургии.

Пенсию в 45 лет могут оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условияими труда;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Пенсию в 50 лет могу оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Особенности льготной пенсии:

Досрочная пенсия начисляется пожизненно;

переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Как узнать свой страховой стаж:

Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст для женщин:

В Украине с 1 апреля 2021-го увеличили пенсионный возраст для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.

Как изменились требования:

в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;

в 60 лет могут выходить на пенсию те, кто родился после 1 апреля 1961-го.

В Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе.

Во многих соседних странах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63-65 лет.

Госбюджет-2021 и пенсии:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май

С 1 июля доплату получили пенсионеры с инвалидностью, чей общий размер пенсии с учетом повышений, компенсаций и тому подобное, не достигает 2,2 тыс. грн. Сумма надбавки будет равняться сумме, которой не хватает до указанного размера.

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет было перенесено на 1 октября.

Автор: Елена Коваленко