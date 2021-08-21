Украина планирует потратить на программу ракетного вооружения 200 миллиардов гривень

По словам секретаря СНБО, Украина не может ждать от партнеров, будут или не будут они предоставлять вооружение.

Украина направит на развитие ракетного вооружения к 2031 году более 200 млрд грн. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, соответствующее решение было принято на заседании СНБО. "На заседании СНБО рассматривался вопрос в режиме секретно о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года. Были очень жаркие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы должны потратить на эту программу более 200 миллиардов гривен. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они нам предоставлять вооружение. Задача - сделать вооружение собственного производства", - сказал Данилов. Читайте такжеВ Украине планируют создать дивизионы ракетных комплексов "Нептун", оснащенных крылатыми ракетами Развитие оборонно-промышленного комплекса 20 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения. Автор: Игорь Орел

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