С 1 апреля стоимость водоснабжения и водоотведения может вырасти на треть, а с 1 июля – еще на 15%.

ЧАО "Киевводоканал" предлагает Нацкомиссии, обеспечивающей регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) дважды в течение трех месяцев повысить тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В частности, с 1 апреля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение бытовым потребителям хотят установить на уровне 17,57 грн за 1 куб. м (без НДС), а на централизованный водоотвод – 16,41 грн (без НДС). Получается 33,98 грн за 1 куб. м (без НДС), или 40,78 с НДС.

В то же время с 1 июля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение хотят поднять до 21,42 грн за 1 куб. м (без НДС), на централизованный водоотвод – до 17,66 грн (без НДС). Получается 39,08 грн (без НДС), или 46,9 грн с НДС.

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В "Киевводоканале" указывают на уменьшение объемов реализации централизованного водоснабжения и водоотведения, рост расходов на электроэнергию, реагенты, горюче-смазочные материалы.

НКРЭКУ планирует провести слушание по указанному постановлению 6 февраля.

Сейчас тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн, а водоотведение – 14,220 грн. Вместе с НДС получается 30,384 грн. Следовательно стоимость с 1 апреля может вырасти 34,2%, а с 1 июля еще на 15%.

Тарифы в Украине

Ранее УНИАН писал, что, по словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 гривен.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца зимы 2024 года не планируется пересмотр тарифов на электричество. Он останется на уровне 2 грн 64 копеек за киловатт-час.

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