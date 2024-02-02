В Федеральном агентстве труда считают, что главной причиной является ухудшение ситуации в экономике.

По итогам трех месяцев функционирования программы Job Turbo, призванной ускорить интеграцию украинских беженцев в Германии, не наблюдаются ощутимые успехи, пишет газета Rheinische Post со ссылкой на Федеральное агентство по труду (ВА).

Уровень трудоустройства украинок в январе 2024 года составил 1,2% по сравнению с 1,7% год назад. Среди украинских мужчин показатель также упал с 3,4% в 2023 году до 2,4% в январе 2024-го.

В Федеральном агентстве труда считают, что главной причиной является ухудшение экономики, что затрудняет увеличение трудоустройства.

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К тому же в прошлом году количество трудоспособных украинцев в Германии выросло почти на 50 000. С начала войны 24 февраля 2022 года ФРГ приняла более 1 миллиона украинских беженцев.

Всего в январе в Германии проживало 835 тыс. человек из Украины трудоспособного возраста от 15 до 65 лет, 64% из которых составляли женщины. По сравнению с другими странами ЕС уровень занятости украинцев в Германии в октябре составил лишь 19%, что значительно ниже, чем в Дании, где он более чем в три раза выше.

Заметно высокий уровень безработицы среди беженцев из Украины еще осенью обеспокоил федеральное правительство. В середине октября 2023 года правительство запустило программу Job Turbo, которая предусматривает, что центры занятости должны чаще контактировать с получателями льгот из Украины.

Украинско-немецкие отношения

Ранее УНИАН писал, что в Германии идут дискуссии относительно утверждения бюджета на 2024 год, в частности, относительно расходов. Так, парламент планирует сократить социальные расходы. Предусмотрено улучшение интеграции на рынок труда беженцев, особенно из Украины, через программу Jobturbo, чтобы уменьшить расходы на 500 миллионов евро.

В пятницу, 2 февраля, депутаты бундестага приняли во втором и сразу в третьем чтении государственный бюджет Германии на 2024 год. Отдельно, на военную помощь Украине в документе предусмотрены около 7,6 млрд евро.

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