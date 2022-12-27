На первом этапе тариф ориентировочно в среднем вырастет на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 году в два этапа. Соответствующее решение для 32 водоканалов принято на заседании сегодня.

"На первом этапе тариф ориентировочно в среднем вырастет на 10% и будет действовать с 1 января до 30 июня 2023 года. Прежде всего, это рост стоимости электрической энергии", - сказал представитель Нацкомиссии во время рассмотрения вопроса.

Присутствовавший на заседании директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович отметил, что предприятие ожидало большего поднятия тарифа, а утвержденная расценка позволит покрыть растущие цены на материалы и зарплату в минимальном объеме.

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Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский предложил комиссии утвердить тариф только на первое полугодие 2023 года, а в мае следующего года вернуться к корректировке тарифов с июля, с учетом актуализированных данных.

УНИАН проанализировал, на сколько вырастут тарифы для украинских потребителей воды.

В зависимости от региона тарифы с января следующего года вырастут в среднем от 10% до 30%.

Все цены указаны с учетом НДС.

Таким образом, тарифы столичного "Киевводоканала" вырастут на 25%: с действующих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн с января.

Самые высокие тарифы за централизованное водоснабжение и водоотведение будут платить потребители нескольких предприятий водного хозяйства.

Например, расценки КП "Павлоградское ПУВКХ" вырастут с 53,7 грн за куб. м, до 68,5 грн в январе. Потребители КП "ПУВКХ Ужгорода", которые сейчас платят за воду 42,9 грн за куб. м. с января будут платить 48,7 грн.

Тарифы КП "Дрогобычводоканал" ДМР Львовской области вырастут с 43,4 грн за куб. м. до 51,6 грн.

Кроме того, тариф КП "Житомирводоканал" в размере 37,5 грн в течение года будет повышен на 34%, до 50,4 грн.

Более умеренный рост тарифов, около 10%, стоит отметить в западных областях Украины, которые меньше всего пострадали от российского вторжения.

"Черновцыводоканал" - тариф был 27,9 грн за куб. м, а станет 29,5 грн.

"Хмельницкводоканал" - тариф был 27,4 грн за куб. м., а станет 31,7 грн.

"Львовводоканал" - тариф был 25,88 грн за куб. м, а станет 27,9 грн.

Где не будут повышать тарифы на воду

В Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии. Часть водоканалов, которые находятся на временно оккупированных территориях также не попали на рассмотрение для увеличения расценок.

Тарифы на воду в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2021 года НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение. Пересмотр тарифов был обусловлен увеличением расходов на электроэнергию и тепловую энергию, а также расходов на газ.

В прошлом году в Киеве тариф на воду и водоотведение вырос с 25,38 до 30,38 грн за куб. об.

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