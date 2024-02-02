Соглашение о поставках оружия может компенсировать КНДР влияние пандемии и санкций.

В 2024 году Северная Корея, самая изолированная страна в мире, вернется к экономическому росту впервые со времен до пандемии, поскольку поставки оружия для поддержки российского вторжения в Украину пополнят государственную казну страны, пишет DW.

По данным разведки Южной Кореи, с августа Северная Корея осуществила 10 поставок оружия в Россию общим количеством около миллиона снарядов. По другим данным, Пхеньян также передал российским военным баллистические ракеты.

"Тайное соглашение между президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном и его российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, еще больше будет стимулировать крошечную централизованную экономику Северной Кореи, которая, по оценкам центрального банка Южной Кореи, в 2022 году будет стоить всего 24,5 млрд долларов (22,6 млрд евро)", – говорится в статье.

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Такое соглашение может компенсировать КНДР влияние пандемии и санкций.

Руководитель отдела рисков Fitch Solutions DW Анвита Басу указала, что экономика страны приходила в упадок в течение последних пяти лет. Поэтому соглашение с Россией о поставках оружия поможет вернуться к положительному росту на уровне около 1% в 2024 году.

К тому же, по словам журналистов, в прошлом году торговля Северной Кореи с Китаем восстановилась до допандемического уровня в 2,3 миллиарда долларов, после резкого падения в 2016-2018 годах.

Авторы статьи подчеркивают, что оборонный сектор Северной Кореи является одним из крупнейших работодателей страны, в нем работает около 2 млн корейцев из 26-миллионного населения. Сектор вносит значительный вклад в экономику страны наряду с сельским хозяйством.

Первоначально являясь поставщиком только для своей армии, Северная Корея нашла нескольких ключевых зарубежных клиентов для своего оружия и боеприпасов – в основном это страны бывшего Советского Союза или Африки. Большинство деталей импортируется из других стран, находящихся под жесткими санкциями.

По словам журналистов, вполне вероятно, что рядовые граждане не получат много от соглашения с РФ, однако дополнительные поступления в оборонный сектор улучшат возможности Северной Кореи по внешнему финансированию. Таким образом, доступ к импорту продуктов питания и технологий может стать проще.

СМИ предполагают, что государство получит прибыль в размере не менее 1 миллиарда долларов от продажи артиллерийских снарядов России.

Соглашение о поставках боеприпасов может привести к более тесному альянсу между странами. Однако экономические выгоды могут оказаться непродолжительными, если в этом году не будет найдено дипломатического решения войны в Украине или если Китай, являющийся главным союзником Пхеньяна, ослабит свою поддержку как Северной Кореи, так и России, указано в статье.

Поставки оружия КНДР в Россию

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, как много боеприпасов Северная Корея передает России. Наиболее активные поставки осуществлялись в течение сентября, октября и ноября.

В США и Европейском Союзе серьезно обеспокоенные возможными поставками ракет из Северной Кореи Российской Федерации. По мнению официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе, боеприпасы КНДР могут оказаться важными на поле боя в момент чрезвычайной уязвимости Украины.

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