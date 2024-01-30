Сейчас тариф на электроэнергию остается на уровне 2 грн 64 копеек за киловатт-час.

До конца этой зимы не планируется пересмотр тарифов на электричество. Он останется на уровне 2 грн 64 копеек за киловатт-час, заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч. В целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения", – заявил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, ни в одном регионе нет отключений света и не планируется.

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"После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности", – добавил он.

Ситуация с тарифами на свет: что известно

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 гривен.

Одновременно с этим, с понедельника 29 января украинцам начали отключать электроэнергию. Первыми на очереди стоят те, кто задолжал больше всего или же много месяцев не платит кладовое.

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