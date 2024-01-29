Либерализация тарифов даст двум государственным компаниям возможность перестать дотировать население.

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 гривень. Об этом интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, а таком случае важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, которые не имеют возможности платить такую цену.

"Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – отметил народный депутат.

Видео дня

Он также добавил, что либерализация тарифов даст двум государственным компаниям возможность перестать дотировать население и за год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В то же время "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд долларов США.

Сейчас стоимость электричества для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч

Тарифы на электроэнергию

9 января стало известно, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты. Начало отключений электроэнергии за долги планируют на конец января.

За период полномасштабной войны, с конца февраля 2022 года, долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 млрд грн. в течение прошлого года сумма долгов выросла примерно на 7,7 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: