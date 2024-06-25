Рыночная стоимость Nvidia снизилась до 2,91 трлн долларов: это примерно на 550 млрд долларов меньше по сравнению с пиком в четверг, когда компания обошла Apple и Microsoft и стала самой дорогой в мире. С тех пор она откатилась на третью позицию.
Издании Financial Times пишет, что нынешнему падению предшествовала продажа акций на почти 95 млн долларов генеральным директором и соучредителем компании Дженсеном Хуангом. Эта сделка стала частью запланированного плана продажи по правилу 10b5-1, который разработали в марте.
Стремительный рост и падение акций Nvidia побудило некоторых скептически настроенных наблюдателей провести сравнение с Cisco. Этот производитель сетевого оборудования стал самой дорогой компанией в мире на пике бума доткомов в марте 2000 года, однако потерял в следующем году примерно 80% своей стоимости.
Справка УНИАН. Корпорация Nvidia - американская технологическая компания, которая занимается разработкой графических процессоров и систем на чипе.
Разработки компании получили распространение, в частности, в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности.
Сама компания была основана в 1993 году. В июне 2024-го Nvidia стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации (3,3 трлн долларов).
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В июне сообщалось, что компании Nvidia, AMD и Intel перенесли свои видеокарты нового поколения на следующий год. Таким образом, в 2024-м мы не увидим новых видеокарт.
А еще ранее эксперты назвали лучшую видеокарту среднего уровня, которая сможет долго сохранять свою актуальность. Ею оказалась GeForce RTX 4070 Super, которую представили в начале января.