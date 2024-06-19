С развитием технологий искусственного интеллекта неустанный рост корпорации увеличил ее рыночную капитализацию.

Неустанный рост корпорации Nvidia увеличил рыночную капитализацию полупроводникового гиганта по сравнению с его технологическими аналогами с большой капитализацией и помог ему завоевать титул самой дорогой компании в мире, поскольку волна искусственного интеллекта (ИИ) продолжается. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что во вторник акции Nvidia выросли на 4% до примерно 3,3 трлн долларов США, превзойдя Microsoft Corp. и Apple Inc. Ранее в этом месяце Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2002 года, и в последние дни обе компании возвращались вперед и назад в рейтингах. На прошлой неделе Apple также опередила Microsoft и ненадолго заняла первое место.

"Этот рейтинг является еще одним напоминанием о том, что многие инвесторы уделяют внимание ИИ. Nvidia считается крупнейшим и первым бенефициаром этой технологии, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим очень востребованным микросхемам, которые помогают центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ. Спрос на его ускорители H100 стремительно растет, что помогло увеличить продажи производителя микросхем более чем на 125% в прошлом году", - уточняет издание. Видео дня

По данным СМИ, стремительный рост курса акций Nvidia сделал соучредителя и главного исполнительного директора компании Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей мира. Так, с начала года его состояние выросло более чем на 70 миллиардов долларов до 115 миллиардов долларов, что поставило его на 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Это самая большая прибыль среди его коллег-миллиардеров.

По мнению аналитиков, быстрое восхождение Nvidia на вершину стало рекордным, поскольку компания является одной из немногих фирм, которая продемонстрировала значительный рост доходов от ИИ.

"Чипы графического процессора Nvidia - это, по сути, новое золото или нефть в технологическом секторе, поскольку все больше предприятий и потребителей быстро идут по этому пути с началом 4-й промышленной революции", - отметил Дэниел Айвз, аналитик Wedbush Securities.

Последние новинки от Nvidia

Недавно Nvidia представила игрового помощника на базе ИИ. Project G-Assist будет давать пользователям компьютеров советы по прохождению игр и настройке оборудования.

Ранее Nvidia показала, как могут выглядеть игры с искусственным интеллектом. Главный производитель графических процессоров представила технологии Ace for Games, призванные сделать более "живыми" неигровых персонажей с помощью ИИ.

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