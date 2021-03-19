Также он анонсировал доклады ведомств, которые должны вести борьбу с "контрафактом".

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании примет решение о применении санкций к лицам, которые имеют отношение к перемещению контрафактной продукции с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"В особенности мы обратили внимание на предприятия, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, будут отображены в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Также он анонсировал доклады ведомств, которые должны вести борьбу с "контрафактом".

"На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны все ведомства, которые непосредственно должны об этом вопросе беспокоиться и контролировать, чтобы этого позорного явления у нас не было, будут иметь соответствующие доклады на заседании Совета национальной безопасности и обороны", - сказал он.

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Заседание СНБО: что было раньше

После заседания СНБО 11 марта Данилов анонсировал рассмотрение вопроса усиления борьбы с преступностью, которая контролирует перемещение контрафактной подакцизной продукции с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"На следующем заседании соответствующие службы будут делать доклад по этому вопросу. Речь идёт о том, что мы должны поставить точку в этом сложном вопросе", - сказал тогда Данилов.

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Автор: Дмитрий Шварц