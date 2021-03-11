Заседание Совбеза сначала должно было состояться в пятницу, но его перенесли на сегодня, 11 марта.

11 марта члены Совета национальной безопасности и обороны приняли ряд важных решений, в частности в экономической сфере и сфере защиты территориальной целостности Украины.

Проверка депутатов через Харьковские соглашения

Читайте такжеСБУ проводит масштабные обыски в "Glusco", которую связывают с Медведчуком - источник

СНБО поручил проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет. Последствиями этого решения, отмечают в Совбезе, стали оккупация Крыма и война на Донбассе.

Против причастных, вероятно, откроют дела по статье о государственной измене.

В списке есть много действующих народных избранников и олигархов.

Национализация "Мотор Сич"

ПАО "Мотор-Сич" вернут в государственную собственность в ближайшее время. Запорожское предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных агрегатов.

Создание Центра противодействия дезинформации

Центр начнет работать со следующего вторника, 16 марта, на Банковой. Сейчас в центре будут работать сотрудники Аппарата СНБО, а в ближайшее время будет издан указ президента о работе центра.

Санкции против российских банков

СНБО продлил санкции против двух российских банков, срок действия которых истекает 19 марта. Под санкции попали "Сбербанк России", "Проминвестбанк", обанкротившийся" ВТБ Банк" и "БМ Банк", сдавший банковскую лицензию.

В марте 2019 года пятый президент Украины подписал указ о продлении санкций против "Сбербанка" и "Проминвестбанка", т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская