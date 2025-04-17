В следующие два года рост экономики ускорится до 3,7-3,9%.

Восстановление экономики Украины будет продолжаться, но будет оставаться ограниченным из-за последствий войны и торговых противостояний в мире. Национальный банк несколько ухудшил свои оценки динамики экономического восстановления.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

По его словам, в I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа. Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников.

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"Обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление. Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики", - сказал Пышный.

По его словам, с учетом этих факторов, НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического восстановления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (против предыдущего прогноза в 3,6%). Этому, в частности, будут способствовать увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии, что вместе со значительными оборонными заказами будет поддерживать промышленность.

По прогнозу регулятора, в 2026, 2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7-3,9%, прежде всего благодаря увеличению инвестиций в восстановление, восстановлению производства и устойчивости потребительского спроса.

Экономика Украины - последние новости

Международный валютный фонд в марте пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. По данным экспертов МВФ, рост экономики Украины теперь может составлять до 2-3%.

В феврале Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста экономики Украины в 2025 году с 4,7% до 3,5%.

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