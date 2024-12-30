Большая часть контрабандных авто везут из стран Центральной Азии.

Российские контрабандисты активно зарабатывают на перегоне автомобилей из Европы, которые попали под санкции. Богатые россияне готовы платить десятки тысяч евро за элитные машины.

Журналисты Financial Times нашли пять российских компаний, которые предлагают контрабанду авто из Европы.

Фотографии к онлайн-объявлению российского импортера "Автоимпорт" на сайте Auto.ru о продаже BMW 530 d M Sport по цене 68 200 долларов показывают, что автомобиль все еще находится в Германии. По состоянию на середину декабря на сайте немецкого продавца Autopartner BGL автомобиль продавался за 31 900 евро.

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"Объявления, размещенные в России, не имеют к нам никакого отношения", - заявил представитель Autopartner BGL, подтвердив, что авто, о котором идет речь, находится в Германии и не продан по состоянию на середину декабря.

Кроме того, журналисты нашли на российском сайте Auto.ru более 50 роскошных автомобилей из 25 различных немецких автосалонов, которые российские импортеры предлагали со средней наценкой около 19 000 евро.

Контрабандисты часто заявляют, что перепрят автомобиль в третью страну. FT отследила черный Mercedes-Benz S350, проданный в январе 2024 года киргизской таксомоторной компании немецким автотрейдером Kessler & Haag. Машину в марте зарегистрировали на московскую таксомоторную компанию.

Торговый представитель "Автоимпорта" сообщил, что немецкие автомобили, поставляемые из Европы, "перевозятся не через ... Беларусь, а через Турцию, Грузию и затем в Россию". По его словам, теперь дешевле и быстрее провозить дорогие немецкие автомобили через Южную Корею, чем через Прибалтику и Беларусь, отметив, что эта азиатская страна ввела "минимальные" санкции в отношении России.

Однако FT все же выявила автомобили, которые перевозились через Беларусь после ужесточения санкций. Белый Mercedes-Benz E220D от немецкого продавца авто Gruma Automobile сфотографировали в России осенью 2024 года, после того как в сентябре он пересек внешнюю границу ЕС и въехал в Беларусь. Руководитель отдела продаж Gruma Automobile Михаэль Вьюгер опроверг информацию о продаже автомобиля и заявил, что "мы не ведем никаких дел с компаниями, организациями или лицами, находящимися в странах, на которые наложено эмбарго".

Несколько немецких продавцов автомобилей заявили, что они не знали о том, что их авто продаются в Россию или рекламируются на российских сайтах.

Маркус Клаппер из Autohaus Reisert сказал, что не видел российских объявлений о продаже его авто, но знает о тактике, при которой брокеры копируют информацию и изображения с сайтов дилеров, чтобы перепродать машину с наценкой.

Чиновники ЕС знают, что элитные авто все еще попадают в Россию, но их внимание сосредоточено на борьбе с уклонением от санкций, связанных с более опасными товарами, которые могут использовать военные.

Россия обходит санкции Запада - как элитные авто попадают в Москву

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия и ряд стран Центральной Азии.

Постоянный обозреватель The Times Эд Конвэй в своей статье рассказал, как дорогие авто попадают в Россию в обход западных санкций. Он проследил путь нового Range Rover, произведенного в Солихалле. По его словам, за тем, как Москва обходит санкции, пристально следи Пекин. Данная ситуация может быть опасна на фоне возможной эскалации на Тайване.

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