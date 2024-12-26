Богатые россияне нашли способ обойти ограничения на люксовые бренды: FT объяснило схему

Отмечается, что тенеаой рынок роскоши процветает, потому что поставщикам все равно, кто покупатель.

Состоятельные россияне нашли способ обходить санкции для покупки люксовых брендов. Для этого они используют индустрию личных покупателей, перекупщиков и трансграничных контрабандистов

Издание Financial Times пишет, что социальные сети заполнили перекупщики, обслуживающие как крупных ритейлеров, так и частных покупателей в России, обещая путь к обходу санкций на дорогие сумки и предметы высокой моды.

После полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину в 2022 году европейские люксовые бренды столкнулись с ограничениями на продажи в России, а ЕС ограничил легальные продажи товарами стоимостью до 300 евро. Хотя средние цены на элитную моду значительно превышают установленный лимит, россияне продолжают носить последние западные коллекции, купленные на процветающем теневом рынке.

Видео дня

Таможенные записи свидетельствуют о том, что санкционные ограничения ведут к перенаправлению торговли через посредников в третьих странах, где такие ограничения не действуют. Например, в сентябре партию из более чем 300 сумок Bottega Veneta итальянского производства, средняя цена которых составляла 1800 долларов, отправили в РФ из Дубая китайским перекупщиком.

По данным аналитиков и таможенных органов, некоторые бренды и российские импортеры также скорректировали свои предложения, чтобы товары не попадали под санкции. По данным IBC Real Estate, московской консалтинговой компании, около половины крупных западных дизайнерских брендов, присутствовавших в России на начало 2020 года, по-прежнему доступны и привозят в страну новые линии одежды.

После вступления в силу санкций бизнес посредников переживает бум. Один из покупателей в Италии рассказал, что он отправляет в Россию от 10 до 20 посылок каждую неделю, зарабатывая на комиссионных до 6 000 евро.

"Итальянцам все равно", - сказал покупатель, назвавшийся Михаилом. "Для них важно продать товар, а что с ним будет потом - наше дело. В этих магазинах меня уже все знают, и они знают моих коллег. Все прекрасно знают, куда отправляется эта одежда".

Латвийские таможенники сообщили, что с начала года они забраковали 60 партий предметов роскоши, ввозимых в Россию, многие из которых имели искусственно заниженную цену, указанную в таможенной декларации. Посредники часто пытаются замаскировать грузы под личные покупки, например, снимая бирки с сумок. Западные бренды могут привлечь к ответственности за нарушение экспортного контроля, если их продукция попадает на российский рынок.

Екатерина Ногай, руководитель аналитического отдела IBC Real Estate, говорит, что некоторые западные бренды выпускают "капсульные коллекции", цены на которые соответствуют ценовым требованиям, предъявляемым к продажам в России.

"Хотя, возможно, это не так очевидно, как экспорт западных компонентов, используемых в российском оружии, экспорт предметов роскоши также играет важную роль в укреплении путинского режима", - говорит Виталий Воловой, исследователь организации Squeezing Putin.

"Любые публичные случаи обхода санкций снижают общий рычаг воздействия санкций на Россию и помогают путинскому режиму выстроить нарратив, что они все еще могут получить доступ к новым западным продуктам", - говорит Юлия Павицкая, руководитель программы санкций в Киевском институте экономики.

Байер из Москвы сообщила, что экспортный контроль повлиял только на покупателей среднего класса, таких как она, которые не часто покупают предметы роскоши, а теперь и вовсе перестали из-за высоких наценок, которые взимают перекупщики.

"Богатые россияне, которые и раньше могли себе это позволить, продолжают приобретать все через модных байеров, для них ничего не изменилось", - отметила девушка.

Санкции против России - последние новости

В середине декабря ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения касаются, в частности, российского теневого флота. В целом Совет ЕС согласовал введение ограничений против 84 физических и юридических лиц. Речь идет о 54 лицах и 30 компаниях, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, издание The Washington Post писало, что президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора.

Вас также могут заинтересовать новости: