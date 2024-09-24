Импорт европейских авто запрещен в соответствии с санкциями Великобритании и ЕС.

Россияне все еще могут купить элитный автомобиль известных европейских марок, хотя их официальный ввоз в РФ запрещен. Одним из самых главных помощником в обходе западных ограничений является Грузия.

Издание Sky News, что прямой экспорт запрещенных товаров в Россию, безусловно, упал до нуля, но он внезапно резко вырос для целого ряда соседей РФ. Внезапно Британия стала отправлять оборудование для беспилотников в Кыргызстан и экспортировать роскошные авто в Азербайджан, причем в огромных количествах. При этом сам Азербайджан резко стал экспортировать элитные авто в другие страны Кавказа и Центральной Азии, включая Грузию и Казахстан, хотя он их не производит.

Как работает схема

Одна группа людей занимается доставкой авто на границу. В основном они не знают, откуда поступают машины. Пригнав машины на границу, они оставляют их на автостоянках, где они стоят, пока не оформят необходимые документы. Этот процесс не обходится без сложностей. После введения европейскими странами санкций Грузия ввела собственный запрет на отправку авто в Россию, но существует множество лазеек, позволяющих ввезти машину на российскую территорию.

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Один из способов - поставить машину на учет и пройти таможенный контроль в Армении, прежде чем ехать к российскому пункту пропуска "Ларс". Иногда тем, кто везет машины в Россию, советуют говорить, что они едут только трназитом через Россию в Кыргызстан.

В конечном итоге эти машины получают транзитные регистрационные знаки, после чего их можно перегонять через границу, а поскольку граждане Грузии могут свободно въезжать в РФ, то они могут легко перевезти машину через границу, а затем вернуться домой.

Выигрывают все - кроме украинцев

Главное в этой системе то, что, во-первых, ни один человек в цепочке не может быть обвинен в каком-либо преступлении - хотя, если собрать все вместе, это, конечно, равносильно нарушению санкционного законодательства. Во-вторых, это означает, что авто не фигурируют в таможенных данных. С точки зрения статистики, они просто прибывают в Азербайджан или Грузию, а затем исчезают.

Это лишь один из многочисленных маршрутов, по которым в Россию попадают санкционные товары. Данная ситуация во многом объясняет, как Путину удается поддерживать свой режим, снабжая его компонентами, необходимыми для ведения войны, и предметами роскоши, необходимыми для вознаграждения приближенных.

Результат противоречит обещаниям, которые были даны при введении санкций: российская экономика остается сильной, в Москве нет дефицита товаров первой и второй необходимости, а такие государства, как Грузия и Азербайджан, получили огромный экономический толчок, выступая в качестве неформального торгового канала. Выиграли все - кроме украинцев.

Никто не пытается скрыть происходящее

Автомобильные производители знали о рисках, связанных с тем, что машины окажутся на Кавказе, еще до того, как авто были произведены. Хотя британские автопроизводители и власти настаивают на том, что они делают все возможное, чтобы пресечь неофициальные торговые маршруты, но на местах в Грузии никто не пытается скрыть происходящее.

Все знают, что эти дорогие европейские машины не должны попадать в Россию, но они проходят через границу каждый день. Все знают, что происходит, но никто ничего не делает, чтобы остановить это.

Санкции против РФ - последние новости

Фирма, которая связана с Германией, помогает РФ обходить санкции. Компания HT Rus предлагает клиентам из России так называемый "параллельный импорт" - доставку товаров через третьи страны, как Турция или ОАЭ.

При этом издание Reuters писало, что в Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций. Хотя в 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть.

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